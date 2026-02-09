Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός RSV: Πότε να πάτε το παιδί στον γιατρό

Θλίψη προκαλεί η είδηση ότι ένα μωράκι ηλικίας μόλις 30 ημερών νοσηλεύεται διασωληνωμένο, σε κρίσιμη κατάσταση, στην εντατική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» με βαριά λοίμωξη που του προκάλεσε ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV).

Ο ιός αυτός προκαλεί άσχημο κρυολόγημα (ίωση) με παχιές βλέννες και βήχα ο οποίος μπορεί να διαρκέσει έναν μήνα, αναφέρουν γιατροί από το Νοσοκομείο Παίδων της Φιλαδέλφεια (CHOP), στην ομώνυμη πόλη των ΗΠΑ.

Ο RSV μπορεί να μας προσβάλλει περισσότερες από μία φορά, σε οποιαδήποτε ηλικία. Τείνει όμως να είναι ιδιαιτέρως επιθετικός στα βρέφη ηλικίας κάτω των 6 μηνών. Και αυτό διότι η πρώτη προσβολή από αυτόν είναι συνήθως η χειρότερη.

Επικίνδυνος είναι επίσης στους ηλικιωμένους, καθώς και σε όσους έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ή χρόνιες παθήσεις (π.χ. διαβήτη, καρδιοπάθεια, πνευμονοπάθεια).

Όπως αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου & Προλήψεως Ασθενειών (ECDC), σχεδόν 250.000 παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών νοσηλεύονται κάθε χρόνο εξαιτίας του ιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τη Νορβηγία και τη Βρετανία. Στα νοσοκομεία εισάγονται επίσης 156.000 ενήλικες ετησίως.

Επιπλέον, κάθε χρόνο νοσούν από τον ιό RSV ένας στους 20 ηλικιωμένους σε όλη την Ευρώπη.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συμπτώματα που προκαλεί είναι αρκετά ήπια ώστε να αντιμετωπιστούν κατ’ οίκον. Υπάρχουν όμως ορισμένες ενδείξεις που προειδοποιούν ότι είναι απαραίτητη η ιατρική αξιολόγηση.

Πώς θα καταλάβετε ότι το παιδί σας έχει RSV

Τα συμπτώματα που προκαλεί η λοίμωξη από τον ιό τυπικά κορυφώνονται από την 3η έως την 5η ημέρα της λοίμωξης, λένε οι παιδίατροι. Τα άρρωστα παιδιά συνήθως παρουσιάζουν:

Συνάχι

Βήχα

Φτάρνισμα

Ανορεξία

Πυρετό

Συριγμό

Πότε είναι απαραίτητη η ιατρική βοήθεια

Ο γενικός κανόνας είναι πως, εάν το παιδί σας έχει υποκείμενο πρόβλημα υγείας, θα συμβουλεύεστε τον παιδίατρό σας κάθε φορά που εκδηλώνει κάθε λοίμωξη. Εάν είναι υγιές, να εμπιστεύεστε το ένστικτό σας, συνιστούν οι παιδίατροι. Εάν νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά, μιλήστε με τον παιδίατρο.

Ειδικά όσον αφορά τον ιό RSV, τα κύρια συμπτώματα που υποδηλώνουν επιδείνωση και χρειάζονται αμέσως έλεγχο από τον γιατρό είναι:

Δυσκολίες στην αναπνοή. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί μπορεί να αναπνέει γρήγορα και «κοφτά. Ή μπορεί να αναπνέει δύσκολα, με συνέπεια να συστέλλεται ο θώρακάς του (θα «μπαίνει» το δέρμα ανάμεσα στις πλευρές του προ τα μέσα). Μπορεί επίσης να ακούγεται ήχος στο τέλος κάθε ανάσας ή να κάνει παύσεις η αναπνοή του. Μπορεί ακόμα να φουσκώνουν οι μυκτήρες (ρουθούνια) με κάθε αναπνοή.

Ωχρά (χλωμά) χείλη ή εμφάνιση μπλε ή γκρι χροιάς στα χείλη, το στόμα ή τα νύχια. Το μελάνιασμα αυτό αποτελεί ένδειξη κρίσιμα χαμηλών επιπέδων οξυγόνου στο αίμα, προειδοποιεί το ECDC.

Αδυναμία να πιει υγρά και να αναπνέει ταυτοχρόνως

Λήθαργος. Μπορεί να οφείλεται στις δυσκολίες στην αναπνοή ή στην αφυδάτωση.

Αφυδάτωση. Τα περισσότερα παιδιά ουρούν κάθε τρεις έως έξι ώρες περίπου. Ξέρετε πόσο συχνά αδειάζει την κύστη του το δικό σας το παιδί. Αν δυσκολεύεστε να του δώσετε υγρά και δείτε ότι μειώνεται η ούρησή του, πρέπει να το πάτε στον γιατρό. Άλλα συμπτώματα αφυδάτωσης είναι το ξερό στόμα και η απουσία δακρύων όταν κλαίει.

Πόνος. Όπως όλες οι ιώσεις, έτσι και η λοίμωξη από τον ιό RSV μπορεί να προκαλέσει ωτίτιδα, πνευμονία ή ιγμορίτιδα. Να έχετε το νου σας αν το παιδί παραπονεθεί για πόνο στα αυτιά, στο στήθος ή γύρω από τη μύτη του.

Τα βρέφη με RSV κινδυνεύουν επίσης να εκδηλώσουν σήψη, τονίζει το ECDC. Πρόκειται για λοίμωξη στο αίμα που μπορεί να προκαλέσει πρόσθετα συμπτώματα όπως;

Πτώση της αρτηριακής πίεσης

Αύξηση του καρδιακού παλμού

Πυρετό

Πηγή: iatropedia.gr