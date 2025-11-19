MENOY

ΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΚΕΜ: 4η εθελοντική αιμοδοσία στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών της ΑΝΑΚΕΜ “Παράθυρο Ζωής” διοργανώνει, για 4η συνεχή χρονιά, εθελοντική αιμοδοσία την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, από τις 9:00 το πρωί έως τη 1:00 το μεσημέρι, στα γραφεία της εταιρείας, Γ. Φραντζή 1, στη Θεσσαλονίκη.

Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκης και στοχεύει στην ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος, που παραμένουν διαρκώς σε έλλειψη, αλλά και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Η αιμοδοσία είναι μια απλή, ανώδυνη και απολύτως ασφαλής διαδικασία που μπορεί να σώσει έως και τρεις ανθρώπινες ζωές. Το αίμα δεν μπορεί να παραχθεί τεχνητά — μόνο ο άνθρωπος μπορεί να το προσφέρει σε άνθρωπο.

Ο Σύλλογος “ΑΝΑΚΕΜ Παράθυρο Ζωής” δημιουργήθηκε από τους εργαζομένους της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., με στόχο να καλλιεργήσει την κουλτούρα της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ευθύνης.

“Καλούμε όλους — εργαζόμενους, συνεργάτες, φίλους και πολίτες — να συμμετάσχουν σε αυτή τη συλλογική πράξη αγάπης και ζωής.
Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας, τηρούνται αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, για την προστασία των αιμοδοτών και του προσωπικού.

Δηλώστε την συμμετοχή σας στο τηλέφωνο 2314 405300″, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν την ημέρα της προγραμματισμένης αιμοδοσίας, υπάρχει η δυνατότητα να αιμοδοτήσετε οποιαδήποτε ημέρα, σε οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο, αναφέροντας τον αριθμό μητρώου 16360, του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών με την ονομασία ΑΝΑΚΕΜ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΖΩΗΣ».

-Ημερομηνία: Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
-Ώρα: 09:00 – 13:00
-Τοποθεσία: Γραφεία ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., Γ. Φραντζή 1, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη
-Γίνε αιμοδότης. Γίνε Παράθυρο Ζωής.

Θεσσαλονίκη

