Αλλεργικό σοκ από έντομα: Πότε ένα τσίμπημα γίνεται απειλητικό για τη ζωή

Οι πιο επικίνδυνες αλλεργικές αντιδράσεις συνδέονται με τα υμενόπτερα έντομα, δηλαδή τη μέλισσα, τη σφήκα και το σερσέκι.

Το αλλεργικό σοκ (αναφυλαξία) αποτελεί μια σοβαρή και δυνητικά απειλητική για τη ζωή αντίδραση, που μπορεί να προκληθεί, μεταξύ άλλων, και από τσίμπημα εντόμου. Πρόκειται για μια επείγουσα κατάσταση που εξελίσσεται γρήγορα και μπορεί να αποβεί απειλητική για τη ζωή, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.

Τα έντομα που συνδέονται με σοβαρές αντιδράσεις

Οι πιο επικίνδυνες αλλεργικές αντιδράσεις συνδέονται με τα υμενόπτερα έντομα, δηλαδή τη μέλισσα, τη σφήκα και το σερσέκι. Πρόκειται για έντομα των οποίων το δηλητήριο μπορεί να προκαλέσει ισχυρή ανοσολογική αντίδραση σε ευαίσθητα άτομα. Ιδιαίτερα η μέλισσα θεωρείται υψηλού κινδύνου, καθώς αφήνει το κεντρί της στο δέρμα μαζί με τον σάκο δηλητηρίου, με αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη έγχυση τοξινών για λίγα δευτερόλεπτα μετά το τσίμπημα.

Σύμφωνα με τον World Allergy Organization, το δηλητήριο υμενόπτερων αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες αναφυλαξίας στους ενήλικες στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Παράλληλα, επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι συστηματικές αλλεργικές αντιδράσεις εμφανίζονται περίπου στο 0,3% έως 3% του γενικού πληθυσμού, ποσοστό που αυξάνεται σημαντικά σε άτομα με συχνή έκθεση, όπως εργαζόμενοι σε αγροτικές ή υπαίθριες δραστηριότητες.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και από μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Allergy and Clinical Immunology, όπου επισημαίνεται ότι τα τσιμπήματα μέλισσας και σφήκας συγκαταλέγονται στις συχνότερες αιτίες σοβαρής αναφυλαξίας, ενώ αποτελούν μία από τις βασικές αιτίες θανάτων από σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Τι είναι αλλεργικό σοκ (αναφυλαξία)

Το αλλεργικό σοκ, είναι μια έντονη και γενικευμένη αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος. Εμφανίζεται όταν ο οργανισμός αντιδρά υπερβολικά στο δηλητήριο του εντόμου, παράγοντας αντισώματα που ενεργοποιούν μαζικά την αλλεργική αντίδραση.

Σε ένα επεισόδιο αναφυλαξίας τα συμπτώματα μπορεί να είναι από διάφορα όργανα και συνηθέστερα διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή. Δεν περιορίζονται μόνο στο δέρμα, αλλά εκδηλώνονται και από άλλα συστήματα και όργανα.

Συχνά -αλλά όχι όλα και όχι με τον ίδιο τρόπο σε κάθε ασθενή- συνυπάρχουν συμπτώματα όπως για παράδειγμα :

κνησμός (φαγούρα)

κνίδωση ή και αγγειοοίδημα

δύσπνοια (δυσκολία στην αναπνοή)

εμετός ή διάρροιες

ζάλη και ταχυκαρδία

Επιπλέον, τα άτομα που έχουν ήδη εμφανίσει αναφυλαξία, έχουν αυξημένη πιθανότητα να παρουσιάσουν ξανά σοβαρή αντίδραση σε επόμενο τσίμπημα. Ιδιαίτερα για τα τσιμπήματα μέλισσας, η βιβλιογραφία δείχνει ότι ακόμη και ένα μόνο τσίμπημα μπορεί να είναι αρκετό για να προκαλέσει σοβαρή αντίδραση, σε αλλεργικά άτομα στο δηλητήριό τους.

Οδηγίες από επίσημους φορείς

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας επισημαίνει ότι τα περισσότερα τσιμπήματα προκαλούν τοπικά συμπτώματα. Ωστόσο, η εμφάνιση δύσπνοιας, ζάλης ή γενικευμένου οιδήματος, απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση. Αντίστοιχα, το Centers for Disease Control and Prevention τονίζει ότι η αναφυλαξία πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα με επινεφρίνη (αδρεναλίνη), καθώς πρόκειται για τη βασική θεραπεία πρώτης γραμμής.

Πρώτες βοήθειες: τι πρέπει να γίνει

Η άμεση αντίδραση μπορεί να σώσει τη ζωή. Τα βασικά βήματα είναι:

αφαίρεση του κεντριού όσο το δυνατόν πιο γρήγορα

χορήγηση αδρεναλίνης, αν υπάρχει διαθέσιμη

άμεση κλήση σε υπηρεσίες υγείας

μεταφορά σε νοσοκομείο

Η καθυστέρηση στη θεραπεία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου.

Πρόληψη και εγρήγορση

Τα άτομα με γνωστή αλλεργία θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά. Η διεθνής πρακτική συστήνει να φέρουν πάντα μαζί τους αυτοενιέμενη αδρεναλίνη και να έχουν ενημερώσει το περιβάλλον τους για το πρόβλημα.

Η αποφυγή έκθεσης, η σωστή ενημέρωση και η άμεση αντιμετώπιση αποτελούν τα βασικά μέσα προστασίας απέναντι σε μια αντίδραση που μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε λίγα λεπτά.

Πηγή: iatropedia.gr