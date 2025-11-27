Αίμα από μωρό που γεννήθηκε το 2010 έσωσε τη ζωή μιας έφηβης 12 χρόνια αργότερα

Μία νεαρή κοπέλα από το Λίβερπουλ, που διαγνώσθηκε με επιθετική λευχαιμία πριν από τέσσερα χρόνια, σώθηκε χάρη στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα που είχε δωρίσει η μητέρα ενός βρέφους το οποίο γεννήθηκε το 2010 στην Ισπανία!

Η Lyra Cassell ήταν 16 ετών όταν μία φίλη της παρατήρηση ένα εξόγκωμα στην κοιλιά της. Επισκέφθηκε τον γιατρό της, ο οποίος αρχικά διέγνωσε κήλη. Όταν όμως λίγο καιρό αργότερα παρουσίασε δεύτερο εξόγκωμα, αυτή τη φορά στο λαιμό, γιατροί από το Βασιλικό Νοσοκομείο του Λίβερπουλ κατάλαβαν ότι μόνο κήλη δεν είχε.

Η βιοψία που έκαναν έδειξε ότι έπασχε από λεμφοβλαστική λευχαιμία των πρόδρομων Τ-λεμφοκυττάρων (ή Τ-προλεμφοκυτταρική λευχαιμία). Είναι μία σπάνια και συνήθως επιθετική αιματολογική κακοήθεια.

Η νεαρή κοπέλα άρχισε επειγόντως χημειοθεραπεία στο Νοσοκομείο Παίδων Alder Hey. Πήγαινε πέντε φορές την εβδομάδα επί 6 εβδομάδες, αλλά οι εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν ότι οι όγκοι της είχαν μεν σταθεροποιηθεί, αλλά δεν είχαν υποχωρήσει.

Η επόμενη λύση ήταν η μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων. Η Lyra άρχισε νέο κύκλο εντατικής χημειοθεραπείας για να προετοιμαστεί γι’ αυτήν και παραπέμφθηκε στο Βασιλικό Νοσοκομείο Παίδων του Μάντσεστερ. Εκεί ο Dr. Robert Wynn, ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, της είπε ότι ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί ομφαλοπλακουντιακό αίμα.

«Τα περισσότερα παιδιά με λευχαιμία θεραπεύονται με χημειοθεραπεία. Σε μερικά όμως τα φάρμακα δεν σκοτώνουν τα λευχαιμικά κύτταρα», εξήγησε ο Dr. Wynn σε δελτίο Τύπου του Νοσοκομείου. «Πολλά από αυτά τα παιδιά θεραπεύονται με μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Κατ’ αυτήν, τα υγιή ανοσοποιητικά κύτταρα του δότη καταστρέφουν τα λευχαιμικά κύτταρα των ασθενών».

Ωστόσο έρευνες που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία 30 χρόνια έδειξαν ότι τα βλαστοκύτταρα από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα είναι ιδιαιτέρως δραστικά. Αυτό σημαίνει ότι «σώζονται πολλά παιδιά που δεν θα είχαν ανταποκριθεί ούτε στην απλή μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων», είπε.

Από τον Απρίλιο του 2022

Η Lyra έκανε τη μεταμόσχευση στις 7 Απριλίου 2022. Όπως είπε, οι γιατροί της χορήγησαν ελάχιστη ποσότητα αίματος, το οποίο είχε συλλεγεί το 2010 από τον πλακούντα μιας Ισπανίδας και τον ομφάλιο λώρο του μωρού που μόλις είχε φέρει στον κόσμο.

«Το αίμα είχε καταψυχθεί. Όταν μου το χορήγησαν και μου είπαν από πού προέρχεται, συνειδητοποίησα ότι αν αυτή η γυναίκα δεν είχε λάβει την συγκεκριμένη απόφαση, εγώ δεν θα είχα μέλλον», είπε.

Η ανάρρωσή της διήρκησε έξι μήνες και ήταν αρκετά μοναχική, αφού δεν έπρεπε να εκτεθεί σε λοιμώξεις ή να κουραστεί. Τώρα πια, όμως, έχει αφήσει τη λευχαιμία πίσω της και κατάφερε για πρώτη φορά να συμμετάσχει και σε ημιμαραθώνιο δρόμο. Επιπλέον, στα 20 της χρόνια πλέον, η Lyra σπουδάζει εργοθεραπεία στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

«Η περιπέτειά μου με ενέπνευσε να ασχοληθώ κι εγώ με ένα παραϊατρικό επάγγελμα. Οι εργοθεραπευτές μου με βοήθησαν πάρα πολύ στο στάδιο της ανάρρωσης», εξήγησε. «Χαίρομαι επίσης που μπορώ να αξιοποιώ την εμπειρία μου για να αυξάνω την ενημέρωση για τη δωρεά οργάνων, αίματος και βλαστοκυττάρων. Νιώθω ηρεμία γνωρίζοντας ότι από τη διάγνωσή μου βγαίνει κάτι καλό, αφού βρίσκουν βοήθεια και άλλοι άνθρωποι».

Πηγή: iatropedia.gr