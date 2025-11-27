MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

Αίμα από μωρό που γεννήθηκε το 2010 έσωσε τη ζωή μιας έφηβης 12 χρόνια αργότερα

Φωτογραφία: Pexels
|
THESTIVAL TEAM

Μία νεαρή κοπέλα από το Λίβερπουλ, που διαγνώσθηκε με επιθετική λευχαιμία πριν από τέσσερα χρόνια, σώθηκε χάρη στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα που είχε δωρίσει η μητέρα ενός βρέφους το οποίο γεννήθηκε το 2010 στην Ισπανία!

Η Lyra Cassell ήταν 16 ετών όταν μία φίλη της παρατήρηση ένα εξόγκωμα στην κοιλιά της. Επισκέφθηκε τον γιατρό της, ο οποίος αρχικά διέγνωσε κήλη. Όταν όμως λίγο καιρό αργότερα παρουσίασε δεύτερο εξόγκωμα, αυτή τη φορά στο λαιμό, γιατροί από το Βασιλικό Νοσοκομείο του Λίβερπουλ κατάλαβαν ότι μόνο κήλη δεν είχε.

Η βιοψία που έκαναν έδειξε ότι έπασχε από λεμφοβλαστική λευχαιμία των πρόδρομων Τ-λεμφοκυττάρων (ή Τ-προλεμφοκυτταρική λευχαιμία). Είναι μία σπάνια και συνήθως επιθετική αιματολογική κακοήθεια.

Η νεαρή κοπέλα άρχισε επειγόντως χημειοθεραπεία στο Νοσοκομείο Παίδων Alder Hey. Πήγαινε πέντε φορές την εβδομάδα επί 6 εβδομάδες, αλλά οι εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν ότι οι όγκοι της είχαν μεν σταθεροποιηθεί, αλλά δεν είχαν υποχωρήσει.

Η επόμενη λύση ήταν η μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων. Η Lyra άρχισε νέο κύκλο εντατικής χημειοθεραπείας για να προετοιμαστεί γι’ αυτήν και παραπέμφθηκε στο Βασιλικό Νοσοκομείο Παίδων του Μάντσεστερ. Εκεί ο Dr. Robert Wynn, ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, της είπε ότι ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί ομφαλοπλακουντιακό αίμα.

«Τα περισσότερα παιδιά με λευχαιμία θεραπεύονται με χημειοθεραπεία. Σε μερικά όμως τα φάρμακα δεν σκοτώνουν τα λευχαιμικά κύτταρα», εξήγησε ο Dr. Wynn σε δελτίο Τύπου του Νοσοκομείου. «Πολλά από αυτά τα παιδιά θεραπεύονται με μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Κατ’ αυτήν, τα υγιή ανοσοποιητικά κύτταρα του δότη καταστρέφουν τα λευχαιμικά κύτταρα των ασθενών».

Ωστόσο έρευνες που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία 30 χρόνια έδειξαν ότι τα βλαστοκύτταρα από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα είναι ιδιαιτέρως δραστικά. Αυτό σημαίνει ότι «σώζονται πολλά παιδιά που δεν θα είχαν ανταποκριθεί ούτε στην απλή μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων», είπε.

Από τον Απρίλιο του 2022

Η Lyra έκανε τη μεταμόσχευση στις 7 Απριλίου 2022. Όπως είπε, οι γιατροί της χορήγησαν ελάχιστη ποσότητα αίματος, το οποίο είχε συλλεγεί το 2010 από τον πλακούντα μιας Ισπανίδας και τον ομφάλιο λώρο του μωρού που μόλις είχε φέρει στον κόσμο.

«Το αίμα είχε καταψυχθεί. Όταν μου το χορήγησαν και μου είπαν από πού προέρχεται, συνειδητοποίησα ότι αν αυτή η γυναίκα δεν είχε λάβει την συγκεκριμένη απόφαση, εγώ δεν θα είχα μέλλον», είπε.

Η ανάρρωσή της διήρκησε έξι μήνες και ήταν αρκετά μοναχική, αφού δεν έπρεπε να εκτεθεί σε λοιμώξεις ή να κουραστεί. Τώρα πια, όμως, έχει αφήσει τη λευχαιμία πίσω της και κατάφερε για πρώτη φορά να συμμετάσχει και σε ημιμαραθώνιο δρόμο. Επιπλέον, στα 20 της χρόνια πλέον, η Lyra σπουδάζει εργοθεραπεία στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

«Η περιπέτειά μου με ενέπνευσε να ασχοληθώ κι εγώ με ένα παραϊατρικό επάγγελμα. Οι εργοθεραπευτές μου με βοήθησαν πάρα πολύ στο στάδιο της ανάρρωσης», εξήγησε. «Χαίρομαι επίσης που μπορώ να αξιοποιώ την εμπειρία μου για να αυξάνω την ενημέρωση για τη δωρεά οργάνων, αίματος και βλαστοκυττάρων. Νιώθω ηρεμία γνωρίζοντας ότι από τη διάγνωσή μου βγαίνει κάτι καλό, αφού βρίσκουν βοήθεια και άλλοι άνθρωποι».

Πηγή: iatropedia.gr

Λευχαιμία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες συντήρησης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη – Σε ποιο σημείο

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Συρία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και εννέα τραυματίες μετά από έκρηξη σε αποθήκη όπλων – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για τα Χριστούγεννα – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης αποφάσισε να μην εκδοθεί στα Σκόπια 60χρονος που καταδικάστηκε για φόνο το 1997

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώνεται το νέο κλειστό γήπεδο μπάσκετ στη Μίκρα – Πότε θα είναι έτοιμο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παραδίδεται αύριο ο σταθμός μετεπιβίβασης του ΟΑΣΘ στο ΙΚΕΑ