Άδωνις Γεωργιάδης: Το Νοσοκομείο Χίου είναι από τα καλύτερα περιφερειακά της χώρας

Με σαφές μήνυμα ότι «η δουλειά δεν σταματά στα εγκαίνια», ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων για το Νοσοκομείο Χίου, εγκαινιάζοντας το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), παρουσία εκπροσώπων των υγειονομικών φορέων του νησιού και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αύξηση νοσηλευόμενων και παραγωγικότητας

Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία που καταδεικνύουν, όπως ανέφερε, τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου, τονίζοντας: «Περιθάλψαμε το πρώτο εξάμηνο του 2025, 3,9% περισσότερους ανθρώπους σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Είδαμε 5,6% περισσότερα περιστατικά στα εξωτερικά ιατρεία».

Στον τομέα των χειρουργείων σημειώθηκε διπλασιασμός, από 721 το προηγούμενο εξάμηνο σε 1.443 το τρέχον, ενώ στα νοσηλευτικά τμήματα οι περιθαλπόμενοι αυξήθηκαν κατά 32,2%, γεγονός που, σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, καταδεικνύει την αποδοτικότητα της διοίκησης και του προσωπικού.

Πλήρης κάλυψη ειδικευόμενων – Μήνυμα προς τους αμφισβητίες

Ο υπουργός Υγείας έκανε αναφορά στην πληρότητα των θέσεων ειδικευόμενων γιατρών, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά το Νοσοκομείο Χίου έχει 100% κάλυψη.

«Κανένας ειδικευόμενος δεν επιλέγει να πάει σε ένα κακό νοσοκομείο. Το γεγονός ότι έχουμε πλήρη κάλυψη, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της ποιότητας του νοσοκομείου», ανέφερε.

Αναβάθμιση εξοπλισμού και νέα έργα μέσω ΕΣΠΑ

Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι εντός του Νοεμβρίου αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η οποία θα επιτρέψει την προώθηση μέσω ΕΣΠΑ των κτηριακών παρεμβάσεων στην Παθολογική Κλινική, καθώς και της συνολικής αναβάθμισης της εικόνας του νοσοκομείου.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στον επικείμενο εμπλουτισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μεταξύ των οποίων και ψυχιατρικός εξοπλισμός, εντάσσοντας τις κινήσεις αυτές στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για ένα πιο λειτουργικό και σύγχρονο νοσοκομείο.

Νέες προσλήψεις και τεχνητή νοημοσύνη στο ΤΕΠ

Ειδική μνεία έγινε στη στελέχωση του ΤΕΠ, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να δηλώνει ότι ήδη υπηρετεί ένας γιατρός και σε δύο εβδομάδες αναμένεται δεύτερος, ενώ διαβεβαίωσε ότι θα προχωρήσουν και επιπλέον προσλήψεις.

Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεση του Υπουργείου να εντάξει το ΤΕΠ Χίου στα προγράμματα εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, όπως έχει ήδη γίνει σε Λάρισα και Νίκαια.

«Το ΤΕΠ δεν είναι μόνο γιατροί και νοσηλευτές, είναι τεχνολογία, είναι εξοπλισμός, είναι δεδομένα που αναλύονται και προβλέπουν, για να μην φτάνουμε αργά στην κρίση», δήλωσε.

Διάλογος με φορείς και αναγνώριση στο προσωπικό

Ο Υπουργός επεσήμανε ότι κατά την επίσκεψή του συναντήθηκε με όλους τους συλλόγους και εργαζομένους, διαβεβαιώνοντας πως: «Δεν υπήρξε κανένας που να αρνήθηκε τον διάλογο. Όλοι συμφωνούν ότι κύριο πρόβλημα είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και ορισμένων ειδικοτήτων».

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τις προσπάθειές τους και να δώσει συγχαρητήρια στη νέα διοίκηση του νοσοκομείου, τονίζοντας ότι στηρίζει έμπρακτα κάθε τους βήμα.

Χρηματοδοτήσεις και πρόσκληση για ιδιωτικές χορηγίες

Με ρεαλισμό, ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι οι πόροι του κρατικού προϋπολογισμού δεν επαρκούν για όλες τις ανάγκες, καλώντας τον Διοικητή να αναζητήσει και ιδιωτικές χορηγίες για την κάλυψη ελλειμμάτων, υπογραμμίζοντας ότι το Υπουργείο θα συνδράμει όπου χρειάζεται.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Υπουργός χαρακτήρισε το Νοσοκομείο Χίου ένα από τα καλύτερα περιφερειακά νοσοκομεία της χώρας, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις, αλλά υποστηρίζοντας πως το έργο που έχει επιτευχθεί δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης.

Τον υποδέχτηκαν με συνθήματα και φωνές

Με συνθήματα και έντονες αποδοκιμασίες υποδέχθηκαν το πρωί της Τετάρτης στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» τον Άδωνι Γεωργιάδη, πολίτες και εκπρόσωποι φορέων του νησιού, στο πλαίσιο των εγκαινίων του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Έξω από την είσοδο του Νοσοκομείου είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες διαδηλωτές, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της υγείας.