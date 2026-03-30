Youth Pass 2026: 150 ευρώ για νέους 18 και 19 ετών – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Από την Τετάρτη 1η Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για το Youth Pass 2026, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για νέους 18 και 19 ετών σε όλη τη χώρα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, ενώ η καταβολή των ποσών αναμένεται έως τα τέλη Μαΐου.

Το Youth Pass χορηγείται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις. Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει τα 18 ή 19 έτη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η αίτηση υποβάλλεται μία φορά – με τη συμπλήρωση του 18ου έτους.

Η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα και το επόμενο έτος, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται σύνδεση με κωδικούς TAXISnet και εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν στοιχεία όπως email, αριθμό κινητού τηλεφώνου και να επιλέξουν το πιστωτικό ίδρυμα που θα εκδώσει την ψηφιακή κάρτα.

Η κάρτα έχει διάρκεια ισχύος 2 ετών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία, αγορές σε βιβλιοπωλεία, καθώς και για είσοδο σε κινηματογράφους, θέατρα, συναυλίες, μουσεία και γυμναστήρια.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων σε πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, προσφέροντας παράλληλα οικονομική «ανάσα» σε μια κρίσιμη ηλικιακή ομάδα.

Youth pass

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Από την πόλη στο χωριό – Δύο ζευγάρια έκαναν μια νέα αρχή στα Πετροκέρασα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Ηλεία: Ατύχημα στο Ολυμπιακό Ράλλυ, αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αμείωτο το ράλι στις τιμές των καυσίμων – Πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη, “καίει” το ντίζελ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Στέφανος Κασσελάκης: Οι ευχές του Τάιλερ για τα γενέθλιά του – “Χρόνια πολλά, αγάπη μου”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Κακλαμάνης από Αίγυπτο: Η προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί κοινή ευθύνη

ΚΑΙΡΟΣ 20 ώρες πριν

Κακοκαιρία προ των πυλών: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως 10 μποφόρ – Πού και πότε θα “χτυπήσει”