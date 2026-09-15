Ξεκίνησαν οι εγγραφές και οι επανεγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Θεσσαλονίκης για την περίοδο 2026-2027

Ξεκίνησαν οι εγγραφές και επανεγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Θεσσαλονίκης για την εκπαιδευτική χρονιά 2026-2027, με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων να πραγματοποιείται φέτος για πρώτη φορά αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Γονείς, κηδεμόνες και σπουδαστές μπορούν πλέον να ολοκληρώνουν την αίτησή τους χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στη Γραμματεία του Ωδείου, μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας:

https://odeiothes.odeonsoftware.gr

Το Δημοτικό Ωδείο Θεσσαλονίκης λειτουργεί από το 1989, παρέχοντας μουσική εκπαίδευση σε παιδιά, νέους και ενήλικες και δίνοντας τη δυνατότητα στους σπουδαστές του να ακολουθήσουν οργανωμένες σπουδές έως την απόκτηση αναγνωρισμένων από το κράτος πτυχίων και διπλωμάτων.

Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του υπευθύνου σπουδών Κώστα Μακρυγιαννάκη, το Ωδείο διαθέτει διπλωματούχους καθηγητές και καταξιωμένους μουσικούς με εκπαιδευτική και καλλιτεχνική εμπειρία.



Τα αντικείμενα σπουδών

Το πρόγραμμα του Δημοτικού Ωδείου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

• Κλασικό Τμήμα: Πιάνο, Κλασική Κιθάρα, Βιολί, Βιολοντσέλο, ξύλινα και χάλκινα πνευστά

• Τραγούδι: Μονωδία, Μελοδραματική, Σύγχρονο, Ποπ και Τζαζ Τραγούδι

• Σύγχρονη και Μοντέρνα Μουσική: Ακουστική και Ηλεκτρική Κιθάρα, Ηλεκτρικό Μπάσο, Ακορντεόν, Αρμόνιο και Κρουστά

• Βυζαντινή Μουσική και Παραδοσιακά Νυκτά Όργανα

• Ανώτερα Θεωρητικά Μαθήματα, όπως Αρμονία και Αντίστιξη

• Μουσική Προπαιδεία για μικρές ηλικίες

Ηλεκτρονικά η διαδικασία των εγγραφών

Στην ψηφιακή πλατφόρμα του Δημοτικού Ωδείου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για:

• τα ειδικά μαθήματα και τα μουσικά όργανα επιλογής

• τα υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα

• τις τάξεις και τα επίπεδα σπουδών

• τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής

Με τη νέα διαδικασία, η υποβολή των αιτήσεων απλοποιείται και περιορίζονται η γραφειοκρατία και οι αναμονές για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ψηφιακή πλατφόρμα εγγραφών και την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης ή να επικοινωνούν στα τηλέφωνα:

231331-6381, 231331-6382, 231331-6383 και 231331-6385