Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Youth Pass 2026: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Άνοιξε το vouchers.gov.gr για τις αιτήσεις των νέων που δικαιούνται το Youth Pass των 150 ευρώ με στόχο την ενθάρρυνση συμμετοχής των νέων στις πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, καθώς και την ενίσχυση του εγχώριου πολιτιστικού και τουριστικού κλάδου.

Δικαιούχοι του Youth Pass ανά έτος είναι φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από την αίτησή τους ημερολογιακού έτους έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει κατά την ίδια ημερομηνία το εικοστό 20ό έτος.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, εφόσον ο δυνητικά δικαιούχος εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

Ωστόσο, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεως και μέσω ΚΕΠ.

Πώς πιστώνονται τα 150 ευρώ

Η πίστωση της ενίσχυσης 150 ευρώ γίνεται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την 31 Μαΐου. Σημειώνεται ότι ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση 1-2 εργάσιμων ημερών έως να λάβουν την ενίσχυση οι δικαιούχοι.

Το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω SMS ή email με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Ποιες δαπάνες επιτρέπονται

Τα 150 ευρώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

  • Πολιτιστικές δραστηριότητες (σινεμά, θέατρα, μουσεία).
  • Μετακινήσεις (τρένα, λεωφορεία, πλοία).
  • Τουριστικές υπηρεσίες (ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά πακέτα).

