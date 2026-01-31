Βουλωμένος νεροχύτης: Το κοινό λάθος που καταστρέφει τα υδραυλικά του σπιτιού σας, σύμφωνα με ειδικούς

Οι νεροχύτες συχνά μετατρέπονται σε “χωματερές” για κάθε είδους απόβλητα, όμως αυτό αποτελεί ένα σοβαρό σφάλμα που οδηγεί σε δαπανηρές εργασίες. Πολλά από τα υλικά που συνηθίζουμε να πετάμε στην αποχέτευση μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στο υδραυλικό δίκτυο του σπιτιού.

Το βασικό υλικό της κουζίνας που δεν πρέπει ποτέ να καταλήγει στον νεροχύτη χωρίς τις απαραίτητες προφυλάξεις

Οι ειδικοί προειδοποιούν: το μαγειρικό λάδι, το λίπος και τα ζωικά λίπη δεν πρέπει ποτέ να καταλήγουν στην αποχέτευση, ειδικά μετά το μαγείρεμα. Ενώ τα λάδια είναι σε υγρή μορφή όσο είναι ζεστά, στερεοποιούνται καθώς κρυώνουν, αποκτώντας μια υφή που μοιάζει με ζελέ. Αυτή ακριβώς η ιδιότητά τους καταστρέφει τα υδραυλικά σας. «Το λίπος επικάθεται στον πάτο του σωλήνα», εξηγεί ο Patrick Fee, συνιδιοκτήτης της Mr. Drain Plumbing.

Ο Fee παρομοιάζει το λάδι στις σωληνώσεις με μια κολλώδη παγίδα: οτιδήποτε ρίχνετε μετά στον νεροχύτη προσκολλάται πάνω στο λίπος, δημιουργώντας με τον καιρό ένα τεράστιο φραγμό. Αυτό το εμπόδιο δεν επηρεάζει μόνο τον νεροχύτη, αλλά μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον λιποσυλλέκτη, το πλυντήριο πιάτων, ακόμα και στα υδραυλικά του μπάνιου.

«Αν το πλυντήριο πιάτων συνδέεται με την ίδια γραμμή αποχέτευσης, συχνά βρίσκουμε εκεί υπολείμματα τροφών και λίπη», αναφέρει ο Ryan Osterkamp, ιδιοκτήτης της Quality Comfort Home Services. «Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του πλυντηρίου, καθώς το νερό δεν θα μπορεί να αποστραγγιστεί».

Πώς να απορρίπτετε σωστά το λάδι

Αντί να πετάτε το λάδι στον νεροχύτη της κουζίνας, ακολουθήστε τις συμβουλές των ειδικών για ασφαλή απόρριψη:

Η μέθοδος του βάζου: Χρησιμοποιήστε ένα γυάλινο βάζο ή δοχείο για να συλλέξετε το λάδι. Αφήστε το να κρυώσει και να στερεοποιηθεί πριν το πετάξετε στα σκουπίδια.

Απευθείας στα σκουπίδια: Αν δεν θέλετε να κρατάτε δοχεία, αφήστε το λάδι να κρυώσει μέσα στο τηγάνι και στη συνέχεια ρίξτε το στερεοποιημένο λίπος απευθείας στον κάδο απορριμμάτων.

Χαρτί κουζίνας: «Χρησιμοποιήστε χαρτί κουζίνας για να σκουπίσετε τα υπολείμματα λίπους από το τηγάνι ή την κατσαρόλα πριν τα πλύνετε», προτείνει ο Mike Henderson της Mr. Rooter Plumbing.

Άλλα υλικά που δεν πρέπει ποτέ να ρίχνετε στον νεροχύτη

Εκτός από τα λάδια, υπάρχουν ορισμένες τροφές που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό βούλωμα στις σωληνώσεις σας. Αποφύγετε τα παρακάτω:

Ρύζι : Οι κόκκοι του ρυζιού απορροφούν νερό και διογκώνονται, με αποτέλεσμα να φράζουν την αποχέτευση μέσα σε λίγες ώρες.

: Οι κόκκοι του ρυζιού απορροφούν νερό και διογκώνονται, με αποτέλεσμα να φράζουν την αποχέτευση μέσα σε λίγες ώρες. Κατακάθι καφέ : Τα υπολείμματα του καφέ δρουν σαν άμμος μέσα στις σωληνώσεις. Καθίζονται στον πάτο του σιφωνιού και συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου, προκαλώντας τελικά φραγμένο νεροχύτη.

: Τα υπολείμματα του καφέ δρουν σαν άμμος μέσα στις σωληνώσεις. Καθίζονται στον πάτο του σιφωνιού και συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου, προκαλώντας τελικά φραγμένο νεροχύτη. Μακαρόνια : Τα ζυμαρικά είναι ένας από τους κύριους ενόχους για βλάβες, ειδικά αν έχετε διαθέτη απορριμμάτων. Τα σπαγγέτι τυλίγονται γύρω από τις λεπίδες, τις μπλοκάρουν και εμποδίζουν την αποστράγγιση.

: Τα ζυμαρικά είναι ένας από τους κύριους ενόχους για βλάβες, ειδικά αν έχετε διαθέτη απορριμμάτων. Τα σπαγγέτι τυλίγονται γύρω από τις λεπίδες, τις μπλοκάρουν και εμποδίζουν την αποστράγγιση. Φλούδες φρούτων: Οι φλούδες από μήλα ή εσπεριδοειδή μπορούν να κολλήσουν στα τοιχώματα των σωλήνων ή στον διαθέτη, προκαλώντας υπερχείλιση.

Πώς να ξεβουλώσετε τον νεροχύτη αν έχετε ρίξει λάδια

Αν ρίξατε κατά λάθος λάδι ή λίπη στον νεροχύτη, μην πανικοβάλλεστε. Μπορείτε να διορθώσετε την κατάσταση άμεσα, ώστε το λίπος να μην πήξει μέσα στις σωληνώσεις.

Ρίξτε άφθονο ζεστό νερό : Αφήστε τη βρύση στο ζεστό για περίπου 10-15 δευτερόλεπτα.

: Αφήστε τη βρύση στο ζεστό για περίπου 10-15 δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιήστε υγρό πιάτων : Ρίξτε μια ποσότητα υγρού πιάτων στο σιφώνι και συνεχίστε να ξεπλένετε με ζεστό νερό. Το απορρυπαντικό βοηθά το λάδι να παραμείνει σε υγρή μορφή, διευκολύνοντας την κίνησή του μέσα στο δίκτυο.

: Ρίξτε μια ποσότητα υγρού πιάτων στο σιφώνι και συνεχίστε να ξεπλένετε με ζεστό νερό. Το απορρυπαντικό βοηθά το λάδι να παραμείνει σε υγρή μορφή, διευκολύνοντας την κίνησή του μέσα στο δίκτυο. Καλέστε έναν επαγγελματία: Αν παρατηρήσετε ότι το νερό αργεί να απορροφηθεί ή αν δημιουργηθεί έντονο φράξιμο, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία υδραυλικό για έλεγχο των σωληνώσεων.

«Πρέπει να θυμάστε ότι οι σωλήνες βρίσκονται κάτω από το έδαφος, όπου οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες», αναφέρει ο Fee. «Είναι απαραίτητο να ρίχνουμε επιπλέον ζεστό νερό για να ξεπλένουμε τα υπολείμματα, προλαμβάνοντας έτσι μια επείγουσα βλάβη και μια δαπανηρή επισκευή».

