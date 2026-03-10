Voucher 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Μέχρι πότε οι αιτήσεις και ποιοι οι δικαιούχοι

Σε λειτουργία τέθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης της ΔΥΠΑ, μέσω του οποίου εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα έως 750 ευρώ, παρακολουθώντας πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων άνοιξε την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 12:00 το μεσημέρι. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν την αίτησή τους μέχρι αύριο Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 12:00, κατόπιν του ιδιαίτερα μεγάλου ενδιαφέροντος.

Η έκδοση του Μητρώου Ωφελούμενων-Εργαζομένων, εγκεκριμένων και αποκλειομένων, θα πραγματοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν τα μαθήματα με μεγαλύτερη ευελιξία.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Το πρόγραμμα αφορά:

εργαζόμενους μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα

άτομα που δεν ασκούν ελεύθερο επάγγελμα

εργαζόμενους που διαθέτουν υπολογιστή και πρόσβαση στο διαδίκτυο για την παρακολούθηση της εξ αποστάσεως κατάρτισης

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση δεξιοτήτων σε τομείς που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας, όπως:

ψηφιακές δεξιότητες

πράσινες δεξιότητες

οικονομικός εγγραμματισμός

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Next Generation EU.

Διάρκεια του προγράμματος

Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης ανέρχεται σε 150 ώρες και περιλαμβάνει:

149 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης

1 ώρα σύγχρονης παρακολούθησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα που φτάνει έως και τα 750 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφτούν τις διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.voucher.gov.gr