Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 2.900.000 ευρώ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 1 Μαρτίου 2026 η κλήρωση 3034 του Τζόκερ, που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.900.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 13, 25, 26, 32, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 11.

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.

Τζόκερ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

