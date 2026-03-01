Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 2.900.000 ευρώ
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 1 Μαρτίου 2026 η κλήρωση 3034 του Τζόκερ, που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.900.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 13, 25, 26, 32, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 11.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.
