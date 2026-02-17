MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ – Οι τυχεροί αριθμοί

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ.

Οι τυχεροί αριθμοί:

2,23,24,30,31 και αριθμός Τζόκερ το 12.

Τζόκερ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ιράν- M. Πεζεσκιάν: Η Τεχεράνη δεν εγκαταλείπει το πυρηνικό πρόγραμμά της, αλλά δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Προκηρύχθηκαν θέσεις Μουφτή στις Μουφτείες Κομοτηνής και Ξάνθης

ΥΓΕΙΑ 22 ώρες πριν

“Σκοτεινό ντους”: Τα οφέλη για την υγεία όταν κάνουμε μπάνιο με κλειστά τα φώτα πριν τον ύπνο

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ρωσία: Κτίριο σε στρατιωτική βάση καταρρέει κοντά στην Αγία Πετρούπολη – Διενεργείται έρευνα για “αμέλεια”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Σάκκαρη για τη μητέρα της: Είναι ευχάριστο να ταξιδεύει μαζί μου και πλέον νιώθει λίγο γουρλού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 λεπτά πριν

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται δύο τραυματίες μετά από σοβαρό τροχαίο στο Κατάκολο