MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ – Οι τυχεροί αριθμοί

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ.

Οι τυχεροί αριθμοί:

8,13,29,33,36 και αριθμός Τζόκερ το 10.

Τζόκερ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Πύλος: “Ήμουν νευριασμένος, τον χτύπησα με το γκλοπ και μετά με τα χέρια” λέει ο 25χρονος που επιτέθηκε στον κουρέα

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Τραμπ κατά Καναδά: Απειλεί να μπλοκάρει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει τις δύο χώρες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ήπειρος: Τσάκωσαν μέλος συμμορίας που έκανε απάτες και άρπαζε χρήματα ηλικιωμένων

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 6 ώρες πριν

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη λειτουργία του Αγίου Χαραλάμπους στο Φανάρι – Τι είπε για την Ελληνική Γλώσσα

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της σε στρατηγικούς τομείς όπως η αμυντική βιομηχανία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Από τη Σόφια αρχίζει η περιοδεία του Κωνσταντίνου Γκιουλέκα στις βαλκανικές πρωτεύουσες