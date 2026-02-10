Τζακ ποτ στο Τζόκερ – Οι τυχεροί αριθμοί
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ.
Οι τυχεροί αριθμοί:
8,13,29,33,36 και αριθμός Τζόκερ το 10.
