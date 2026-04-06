Τσάπαλος: “Πριν το Πάσχα οι πρώτες πληρωμές του Fuel Pass” – Ποιοι θα πληρωθούν μετά το Πάσχα

THESTIVAL TEAM

«Εντός 48 ωρών» από την έγκριση της αίτησης του, ο δικαιούχος πιστώνεται την επιδότηση Fuel Pass, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο.

«Μπαίνεις με τους κωδικούς taxis, αντιστοιχείς το ΑΦΜ σου με το όχημα για το οποίο θέλεις να επιδοτηθείς και εκείνη την ώρα ουσιαστικά εγκρίνεται ή απορρίπτεται η αίτησή σου με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υφίστανται και τα οποία θυμίζω είναι, μέχρι 35.000 ευρώ οικογενειακό, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο» εξήγησε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

«Από κει και πέρα, όσοι προλάβουν σήμερα και κάνουν την αίτηση θα πληρωθούν εντός 48 ωρών, δηλαδή τη Μεγάλη Τετάρτη, το πιθανότερο. Όσοι κάνουν την αίτηση Μεγάλη Τρίτη επίσης θα προλάβουν να πληρωθούν πριν το Πάσχα, το πιθανότερο Μεγάλη Πέμπτη» πρόσθεσε.

«Όσοι όμως κάνουν αιτήσεις από την Μεγάλη Τετάρτη και μετά, τότε αναγκαστικά και λόγω των εορτών και της τραπεζικής αργίας οι πληρωμές θα γίνουν μετά την Τρίτη του Πάσχα, θα πάρει δηλαδή κάποιες μέρες να γίνει η εκκαθάριση. Όπως και να ‘χει όμως, αυτοί που ενδεχομένως ταξιδέψουν και θέλουν να επιστρέψουν με μικρότερη επιβάρυνση στα καύσιμα τους, θα μπορέσουν να επωφεληθούν το Fuel Pass κατά την επιστροφή τους» τόνισε ο κ. Τσάπαλος ενώ επισήμανε ότι έχουν γίνει όλες οι τεχνικές δοκιμές από τις αρμόδιες υπηρεσίες ούτως ώστε ακόμα και μεγάλο φόρτο να υπάρξει σήμερα να μπορέσει να αντέξει το σύστημα.

Το αυτοκίνητο το οποίο δηλώνει ο πολίτης πρέπει να είναι στο όνομά του, να είναι ασφαλισμένο, να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας, δηλαδή να είναι σε όλα εντάξει το όχημα για να μπορέσει να καρπωθεί την επιδότηση εφόσον πληροί τα κριτήρια.

Οι δικαιούχοι θα πληρωθούν 25 ευρώ για τον Απρίλιο και 25 ευρώ για τον Μάιο συν επιπλέον χρήματα αν βρίσκονται σε νησιωτική περιοχή, σημείωσε ο κ. Τσάπαλος, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρωθούν με την άυλη ψηφιακή κάρτα, καθώς αν επιλέξουν να πιστωθούν την επιδότηση μέσω τραπεζικού λογαριασμού, το ποσό αυτό είναι 10 ευρώ λιγότερο.

