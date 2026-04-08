Τραπεζικές αργίες: Τι ισχύει για Μεγάλη Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα – Πώς θα λειτουργήσουν οι τράπεζες

Aλλάζουν το ωράριό τους οι τράπεζες στην Ελλάδα ενόψει της Κυριακής του Πάσχα λόγω των επίσημων τραπεζικών αργιών, επηρεάζοντας τη λειτουργία των καταστημάτων και τη διεκπεραίωση ορισμένων συναλλαγών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα τραπεζικών αργιών που ανακοινώνει η Τράπεζα της Ελλάδος, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου και τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου 2026.

Οι τραπεζικές αργίες σημαίνουν ότι οι συναλλαγές με φυσική παρουσία στα καταστήματα δεν θα πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες. Ωστόσο, οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των τραπεζών, όπως e‑banking, mobile banking και ΑΤΜ, για να εκτελέσουν αναλήψεις μετρητών, πληρωμές και μεταφορές χρημάτων. Οι διατραπεζικές πληρωμές και οι πληρωμές οφειλών που έχουν καταχωρηθεί κατά τις αργίες θα εκτελεστούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 14 Απριλίου 2026.

Οι τράπεζες συνιστούν στους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις απαραίτητες συναλλαγές πριν από την έναρξη της αργίας, ειδικά αν πρόκειται για πληρωμές ή οικονομικές υποχρεώσεις που λήγουν αυτές τις μέρες. Επιπλέον, ορισμένα καταστήματα ενδέχεται να έχουν τροποποιημένο ωράριο την ημέρα πριν από την αργία, γι’ αυτό καλό είναι να επικοινωνήσετε με το υποκατάστημα για να ενημερωθείτε.

Συνολικά, οι τράπεζες θα επανέλθουν στο κανονικό τους ωράριο μετά τη Δευτέρα του Πάσχα, ενώ οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες παραμένουν διαθέσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια των αργιών, εξασφαλίζοντας στους πολίτες τη δυνατότητα βασικών συναλλαγών ακόμα και κατά την περίοδο που τα καταστήματα είναι κλειστά.

Διαβάστε μας στο Google News

