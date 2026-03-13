Τοποθέτηση στηθαίων και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης- Μουδανιών – Από μία λωρίδα η κυκλοφορία

Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών πραγματοποιεί και σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, από τις 08.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από την Τρίτη έως και την Παρασκευή από τη Χ.Θ. 38+000 έως τη Χ.Θ. 36+000 περίπου με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.