MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τοποθέτηση στηθαίων και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης- Μουδανιών – Από μία λωρίδα η κυκλοφορία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών πραγματοποιεί και σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, από τις 08.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από την Τρίτη έως και την Παρασκευή από τη Χ.Θ. 38+000 έως τη Χ.Θ. 36+000 περίπου με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλεται η μεγάλη πασχαλινή συναυλία του στο Ντουμπάι

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ανοιχτοί από σήμερα δύο νέοι κόμβοι στον Περιφερειακό – Τι αλλάζει στην κυκλοφορία

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νυχτερινές εργασίες συντήρησης και σήμερα στην 3η Επαρχιακή Οδό – Σε ποια σημεία

ΠΑΙΔΕΙΑ 21 ώρες πριν

Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Θοδωρής Ρωμανίδης: Δεν έχουν χολέρα όσοι συμμετέχουν σε ριάλιτι, γιατί να μην παίξουν μαζί σου;

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

ΗΠΑ: Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έκλεισε το Μπρεντ, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022