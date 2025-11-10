Το απλό κόλπο που απολυμαίνει το σφουγγάρι της κουζίνας σε 1 λεπτό

Το σφουγγάρι των πιάτων είναι απαραίτητο σε κάθε κουζίνα, αλλά και ένα από τα πιο «επικίνδυνα» αντικείμενα, αφού συγκρατεί χιλιάδες βακτήρια λόγω της υγρασίας του. Αν θέλετε να το απολυμάνετε εύκολα και γρήγορα, υπάρχει ένα δοκιμασμένο κόλπο που κάνει θαύματα: ο φούρνος μικροκυμάτων.

Πώς λειτουργεί το κόλπο με το φούρνο μικροκυμάτων

Όταν τοποθετήσετε το σφουγγάρι σε ένα μπολ με νερό και το ζεστάνετε για 1-2 λεπτά στη μέγιστη ισχύ, η θερμότητα του νερού μετατρέπεται σε ατμό. Αυτός ο ατμός απλώνεται σε όλη την επιφάνεια του σφουγγαριού και καταστρέφει τα μικρόβια και τους μύκητες που μπορεί να έχουν αναπτυχθεί. Έτσι, μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος για επιμολύνσεις στην κουζίνα και το σφουγγάρι «ανανεώνεται».

Τι να προσέξετε πριν το κάνετε

Πάντα να βεβαιώνεστε ότι το σφουγγάρι είναι βρεγμένο πριν το βάλετε στο φούρνο μικροκυμάτων. Αν είναι στεγνό ή έχει μεταλλικά μέρη, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μετά τη θέρμανση, αφήστε το να κρυώσει λίγο και στύψτε το για να φύγει το νερό.

Γιατί αξίζει να το υιοθετήσετε

Με μόλις ένα λεπτό στο φούρνο μικροκυμάτων, το σφουγγάρι σας απολυμαίνεται και παραμένει καθαρό για περισσότερο καιρό. Παρ’ όλα αυτά, μην ξεχνάτε ότι κανένα κόλπο δεν αντικαθιστά την τακτική αλλαγή του — ιδανικά κάθε λίγες εβδομάδες — για να διατηρείτε την κουζίνα σας πραγματικά υγιεινή.

Πηγή: newsbomb.gr