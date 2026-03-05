MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Την Παρασκευή η καταβολή αναδρομικών σε 1.015 συνταξιούχους από τον e-ΕΦΚΑ

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Αύριο, Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η καταβολή αναδρομικών ποσών ύψους 2,18 εκατ. ευρώ σε συνολικά 1.015 συνταξιούχους, εκ των οποίων 985 είναι εν ζωή, ενώ για 30 περιπτώσεις τα ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους βάσει κληρονομικού δικαιώματος σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ.

Οι δικαιούχοι προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα τέως ταμεία: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (ΤΣΠ- ΕΤΕ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του οργανισμού, τα αναδρομικά προέκυψαν από διόρθωση και συμπλήρωση ασφαλιστικών στοιχείων, καθώς και από επανυπολογισμό επασφαλίστρου της κύριας σύνταξης, στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών του e-ΕΦΚΑ για διασφάλιση της ακρίβειας και της νομιμότητας στις συντάξεις.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 2.185.686,43 ευρώ, εκ των οποίων:

2.040.331,56 ευρώ αφορούν σε εν ζωή συνταξιούχους

145.354,87 ευρώ αφορούν σε κληρονομικά ποσά.

Πληρωμές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Τραμπ για Ιράν: Βρίσκονται εκτός ελέγχου, θα αποκτούσαν πυρηνικό όπλο αν δεν τους χτυπούσαμε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Κατερίνη: Συνελήφθη ανήλικος για παραχάραξη νομισμάτων και διακίνηση καρτών ΑΤΜ-κλώνων – Κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 ευρώ

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Μπαχρέιν: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο, από πλήγμα ιρανικού πυραύλου – Προκλήθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Η Πορτογαλία έδωσε άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν αεροπορική βάση αλλά υπό όρους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Φλώρινα: Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 52χρονος την στιγμή που εξαπατούσε 73χρονη – Λεία 18 χρυσές λίρες και 5.000 ευρώ

ΠΑΙΔΕΙΑ 21 ώρες πριν

Δενδροφύτευση στη Θέρμη με τη συμμετοχή μαθητών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής