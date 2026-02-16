Θεσσαλονίκη: Εργασίες καθαρισμού στο οδικό τμήμα Χαλκηδόνα – Παρθένιο – Άδενδρο

Εργασίες κλάδευσης δέντρων και κοπής βλάστησης στα ερείσματα στην Επαρχιακή Οδό 7, στο οδικό τμήμα Χαλκηδόνα- Παρθένιο- Άδενδρο, πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, κατά τις ώρες 07.30-19.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.