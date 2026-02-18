MENOY

Θεσσαλονίκη: Τοποθετούνται πινακίδες σήμερα στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή – Εργασίες συντήρησης στον Κ12

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες τοποθέτησης πινακίδων (κινδύνου, ρυθμιστικών και πληροφοριακών) σε διάφορα σημεία στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, από τις 06.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Θα γίνεται ολιγόωρος αποκλεισμός στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών, εφ’ όσον απαιτείται.

Επίσης, και την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου κατά τις ώρες 07.00-15.00 η Υπηρεσία θα πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Κ12 της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης- Ε.Ο. Μουδανιών- Θεσσαλονίκης, στους κλάδους εισόδου- εξόδου με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News

