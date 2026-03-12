Θεσσαλονίκη: Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στον Περιφερειακό – Τι ισχύει για την κυκλοφορία

Εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί και σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες εκτελούνται στα παρακάτω σημεία ως εξής:

Α. Έως και την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 εργασίες στον κλάδο εξόδου της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης προς Χαλκιδική (Κ12). Οι εργασίες θα εκτελεστούν τμηματικά και στο δεξί και στο αριστερό έρεισμα του κλάδου με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας ανά φορά.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται από τις 06.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.