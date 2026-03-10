Θεσσαλονίκη: Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας από σήμερα στον Περιφερειακό – Τι ισχύει για την κυκλοφορία

Εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τις επόμενες ημέρες στα εξής σημεία:

Α. Από την Τρίτη 10 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 εργασίες στον κλάδο εξόδου της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης προς Χαλκιδική (Κ12). Οι εργασίες θα εκτελεστούν τμηματικά και στο δεξί και στο αριστερό έρεισμα του κλάδου με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας ανά φορά.

Β. Από την Τρίτη 10 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 εργασίες στα παρακάτω σημεία, με αποκλεισμό μόνο της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας:

Στον κλάδο εξόδου της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (κινούμενοι προς δυτικά) προς την οδό Διαγόρα στον Κόμβο Τούμπας (Κ9). Στον κλάδο εισόδου προς την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα προς ανατολικά) από τον κόμβο Νεαπόλεως (Κ6).

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 06.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.