MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας από σήμερα στον Περιφερειακό – Τι ισχύει για την κυκλοφορία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τις επόμενες ημέρες στα εξής σημεία:

Α. Από την Τρίτη 10 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 εργασίες στον κλάδο εξόδου της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης προς Χαλκιδική (Κ12). Οι εργασίες θα εκτελεστούν τμηματικά και στο δεξί και στο αριστερό έρεισμα του κλάδου με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας ανά φορά.

Β. Από την Τρίτη 10 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 εργασίες στα παρακάτω σημεία, με αποκλεισμό μόνο της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας:

  1. Στον κλάδο εξόδου της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (κινούμενοι προς δυτικά) προς την οδό Διαγόρα στον Κόμβο Τούμπας (Κ9).
  2. Στον κλάδο εισόδου προς την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα προς ανατολικά) από τον κόμβο Νεαπόλεως (Κ6).

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 06.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 28χρονος που ανάγκαζε 13χρονη να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Χρυσή Αυγή: Η εισαγγελέας απέρριψε όλα τα ελαφρυντικά – Επίθεση Λαγού στους δικαστές

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Χριστουδουλίδης: Δεν εμπλεκόμαστε στρατιωτικές επιχειρήσεις – Επικεντρωνόμαστε στον ανθρωπιστικό ρόλο

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Μπακογιάννη: “Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;” – Η άγνωστη ιστορία από την περίοδο που ήταν έγκυος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Διαμαντοπούλου: Θετικό που πήγε ο “Κίμων” στην Κύπρο, το ΠΑΣΟΚ σε θέματα Ελλάδας είναι με την Ελλάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Κιλκίς: Συνελήφθησαν δύο άνδρες που είχαν στην κατοχή τους πιστόλι κρότου-αερίου και κοκαΐνη (ΦΩΤΟ)