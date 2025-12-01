MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην 10η επ. Οδό Δρυμού- Λητής

|
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες ασφαλτόστρωσης στην 10η Επαρχιακή Οδό Δρυμού- Λητής θα συνεχίσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης στις 7.00 π.μ., ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Λητής ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ουκρανία-ΗΠΑ: Οι συζητήσεις στη Φλόριντα δεν είναι “εύκολες” 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 11 ώρες πριν

Συνάντηση Bαρθολομαίου με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία – Συζητήθηκε το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Σπηλιωτόπουλος: Καλογραμμένο το βιβλίο Τσίπρα, θα τον βοηθήσει οικονομικά – Ευτυχώς που ήρθε η Γκίλφοϊλ, φέρνει αποτελέσματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Άδωνις Γεωργιάδης: Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα για τη διαφήμιση – Η “Ρώμη” είναι πιο ενδιαφέρον βιβλίο από την “Ιθάκη”

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Πάπας Λέων ΙΔ’: Ένα παλαιστινιακό κράτος είναι η μοναδική λύση στη σύγκρουση με το Ισραήλ

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 11 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κιέβου