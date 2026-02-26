MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Κ12

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού συνεχίζει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και αύριο, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, κατά τις ώρες 07.00-15.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, στα εξής οδικά τμήματα:

1. Στον κόμβο Κ12 της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης- Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στους κλάδους εισόδου- εξόδου με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

2. Στο τμήμα μεταξύ του κόμβου Κ12 και της οδού Βούλγαρη

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

