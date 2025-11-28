MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες συντήρησης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην οδό Λαγκαδά) πραγματοποιεί αυτή την εβδομάδα η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται έως και σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για χωματουργικές εργασίες και εργασίες κατασκευής φρεατίων στον κλάδο εισόδου του ανισόπεδου κόμβου Ωραιοκάστρου που οδηγεί από το Ωραιόκαστρο (οδό Θεσσαλονίκης) προς την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ρεύμα πορείας προς την Καβάλα και με αποκλεισμό μισής λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Η ανάρτηση του Σταύρου Θεοδωράκη για το νέο του βιβλίο και τις… μοσχάτες τσικουδιές

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Ο Χιου Τζάκμαν έκανε την πρώτη του ανάρτηση με τη Σάτον Φόστερ στα social media

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο – Τα θέματα που θα συζητηθούν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 27 λεπτά πριν

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται από σήμερα τους Διεθνείς Αγώνες GoalBall “EGCA European Cup 2025” – Το πρόγραμμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού μετά από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία – Βίντεο ντοκουμέντο

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Snik: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της συντρόφου του – Δείτε φωτο