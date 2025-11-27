MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες συντήρησης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη – Σε ποιο σημείο

|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην οδό Λαγκαδά) πραγματοποιεί αυτή την εβδομάδα η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για χωματουργικές εργασίες και εργασίες κατασκευής φρεατίων στον κλάδο εισόδου του ανισόπεδου κόμβου Ωραιοκάστρου που οδηγεί από το Ωραιόκαστρο (οδό Θεσσαλονίκης) προς την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ρεύμα πορείας προς την Καβάλα και με αποκλεισμό μισής λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 20 ώρες πριν

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και δυνατοί άνεμοι – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Χατζηγιάννης: Αναβάλλονται εμφανίσεις του για λόγους υγείας – “Ένα χρόνιο ζήτημα που με ταλαιπωρεί, υποτροπίασε”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Δένδιας: Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Σοκάρει ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία στη Σαλαμίνα: “Μην μου κάνεις κακό, πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω”

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Επίθεση Τραμπ σε γυναίκα δημοσιογράφο των New York Times μετά από δημοσίευμα για την υγεία του – “Είσαι άσχημη”

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Τραγουδιστής δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια της συναυλίας του – Δείτε βίντεο