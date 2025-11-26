MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες συντήρησης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη – Σε ποιο σημείο

|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην οδό Λαγκαδά) πραγματοποιεί αυτή την εβδομάδα η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για χωματουργικές εργασίες και εργασίες κατασκευής φρεατίων στον κλάδο εισόδου του ανισόπεδου κόμβου Ωραιοκάστρου που οδηγεί από το Ωραιόκαστρο (οδό Θεσσαλονίκης) προς την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ρεύμα πορείας προς την Καβάλα και με αποκλεισμό μισής λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ιταλία: Άνεργος παρίστανε τη νεκρή μητέρα του για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Τηλεφωνική απάτη: Ζητούσαν κοσμήματα και χρήματα σε αλουμινόχαρτο με το πρόσχημα της…ραδιενέργειας

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

NYP: Η Ρωσία έτοιμη να απορρίψει το νέο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός – Ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για να παραμείνει στο τραπέζι ο Τραμπ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Τραγωδία στο Κιλκίς: 47χρονος Αντισυνταγματάρχης κατέρρευσε στη Λέσχη Αξιωματικών

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Μακρόν: Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ χρειάζεται βελτίωση

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Αυτό είναι το τυρί που συμβάλλει στην καλύτερη πέψη