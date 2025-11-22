Θεσσαλονίκη: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα για το OLYMPIC DAY RUN και το 1ο CITY THESSALONIKI MARATHON
Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανακοίνωσε για το σαββατοκύριακο (22-23/11) η Τροχαία στη Θεσσαλονίκη, λόγω της διεξαγωγής του 8ου OLYMPIC DAY RUN 2025 και του 1ου CITY THESSALONIKI MARATHON αγώνων δρόμου Μαραθωνίου/Ημιμαραθωνίου/10 χλμ. /5 χλμ. /1,5 χλμ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Από ώρα 22.00 και μέχρι την ολοκλήρωση των αθλητικών δρώμενων του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου, δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων στις εξής οδούς:
• Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου
• Μαρία Κάλλας
• οδός Καθηγητού Ρωσσίδου από την οδό Μαρία Κάλλας έως την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη,
• Θεμιστοκλή Σοφούλη
• οδός Νικολάου Πλαστήρα από την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη έως την οδό Μιαούλη,
• οδός Κερασούντος από την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη έως την οδό Τάκη Οικονομίδη,
• οδός Τάκη Οικονομίδη από την οδό Κερασούντος έως την οδό Καθηγητού Ρωσσίδου,
• οδός 3ης Σεπτεμβρίου από την οδό 30ης Οκτωβρίου έως την οδό Μανώλη Ανδρόνικου,
• οδός Μανώλη Ανδρόνικου από την οδό 3ης Σεπτεμβρίου έως την οδό Τσιμισκή,
• Τσιμισκή
• Πολυτεχνείου
• οδός 26ης Οκτωβρίου από την οδό Καρατάσου έως την οδό Γεωργίου Ανδρέου,
• Καρατάσου
• Ναυάρχου Κουντουριώτου
• Λεωφόρο Νίκης
• 30ης Οκτωβρίου
• Γεωργίου Παπανδρέου από την Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Λυσιμάχου
• οδός Αγίας Σοφίας από την οδό Τσιμισκή έως την οδό Λεωφόρο Νίκης
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου δεν θα επιτρέπεται η στάση και η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξής οδούς:
• Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου από την οδό Αγίας Τριάδος έως την οδό Γεωργίου Παπανδρέου (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)
• Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την οδό Αγίας Τριάδος (κατά τις ώρες 03.00΄ – 14.30΄)
• Μαρία Κάλλας (κατά τις ώρες 06.30΄ – 14.30΄)
• Καθηγητού Ρωσσίδου από την οδό Μαρία Κάλλας έως την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)
• Θεμιστοκλή Σοφούλη (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)
• Νικολάου Πλαστήρα από την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη έως την οδό Μιαούλη (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)
• Κερασούντος από την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη έως την οδό Τάκη Οικονομίδη (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)
• Τάκη Οικονομίδη από την οδό Κερασούντος έως την οδό Καθηγητού Ρωσσίδου (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)
• 3ης Σεπτεμβρίου από την οδό 30ης Οκτωβρίου έως την οδό Μανώλη Ανδρόνικου (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)
• Μανώλη Ανδρόνικου από την οδό 3ης Σεπτεμβρίου έως την οδό Τσιμισκή (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.00΄)
• Τσιμισκή (κατά τις ώρες 07.30΄- 14.30΄)
• Πολυτεχνείου (κατά τις ώρες 07.30΄- 14.30΄)
• 26ης Οκτωβρίου από την οδό Καρατάσου έως την οδό Γεωργίου Ανδρέου (κατά τις ώρες 07.30΄- 14.30΄)
• Καρατάσου (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)
• Ναυάρχου Κουντουριώτου (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)
• Λεωφόρο Νίκης (κατά τις ώρες 06.30΄- 14.30΄)
• 30ης Οκτωβρίου (κατά τις ώρες 03.00΄- 14.30΄)
• Γεωργίου Παπανδρέου από την Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Λυσιμάχου (κατά τις ώρες 06.30΄ – 14.30΄)
• Αγίας Σοφίας από την οδό Τσιμισκή έως την οδό Λεωφόρο Νίκης (κατά τις ώρες 07.30΄- 14.30΄).
Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και στάση των οχημάτων θα εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με το σημείο κίνησης των δρομέων.