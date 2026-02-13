MENOY

Προβλήματα υδροδότησης για τρεις ώρες σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Προβλήματα υδροδότησης για διάστημα τριών ωρών θα σημειωθούν σήμερα σε περιοχή της Πολίχνης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 13/02/2026, από τις 10:00 έως τις 13:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης στην συμβολή των οδών Φλέμινγκ – Ιθάκης στη δημοτική ενότητα Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ιερομονάχου Κοσμά – Κύπρου – Φλέμινγκ και τις παρακείμενες οδούς της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά.

“Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”, σημειώνει η ΕΥΑΘ στην ανακοίνωσή της.

Θεσσαλονίκη

