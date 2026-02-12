MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Προβλήματα υδροδότησης για τρεις ώρες αύριο σε περιοχή της Πολίχνης

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Προβλήματα υδροδότησης για διάστημα τριών ωρών θα σημειωθούν αύριο σε περιοχή της Πολίχνης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 13/02/2026, από τις 10:00 έως τις 13:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης στην συμβολή των οδών Φλέμινγκ – Ιθάκης στη δημοτική ενότητα Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ιερομονάχου Κοσμά – Κύπρου – Φλέμινγκ και τις παρακείμενες οδούς της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά.

“Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”, σημειώνει η ΕΥΑΘ στην ανακοίνωσή της.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 11 λεπτά πριν

Λάρισα: Αθώοι δύο γιατροί για τον θάνατο 66χρονης την περίοδο του κορωνοϊού

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Πέθανε στα 48 του ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Ο πρωταγωνιστής της σειράς “Dawson’s Creek” – Έδινε μάχη με τον καρκίνο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 18 ώρες πριν

Το Film Office της ΠΚΜ στο 1ο διά ζώσης εργαστήριο του έργου GreenSCAP στη Βενετία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα στην παραλιακή, φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν λούτρινα αρκουδάκια από ανθοπωλείο για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου – Βίντεο ντοκουμέντο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 12 ώρες πριν

Γιατί θαμπώνουν τα φανάρια του αυτοκινήτου μου – Πώς μπορώ να τα προστατεύσω