Θεσσαλονίκη: Προβλήματα υδροδότησης σήμερα για τέσσερις ώρες σε όλη την Πυλαία – Η ανακοίνωση της ΕΥΑΘ

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Προβλήματα υδροδότησης για διάστημα τεσσάρων ωρών θα σημειωθούν σήμερα σε όλη την Πυλαία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Τρίτη 03/02/2026, από τις 10:00π.μ. έως τις 14:00μ.μ. θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης στην συμβολή των οδών Μπιζανίου και πάροδος Μαβίλη στη δημοτική ενότητα Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης σε όλο το δημοτικό διαμέρισμα Πυλαίας του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

“Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”, αναφέρει η ΕΥΑΘ στην ανακοίνωσή της.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

