Θεσσαλονίκη: Προβλήματα υδροδότησης για τρεις ώρες αύριο σε περιοχή των Πεύκων

|
THESTIVAL TEAM

Προβλήματα υδροδότησης για διάστημα τριών ωρών θα σημειωθούν αύριο σε περιοχή των Πεύκων, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοίνωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Δευτέρα 24/11/2025, από τις 09:00π.μ. έως τις 12:00 μ.μ, θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης επι της συμβολής των οδών Σμύρνης – Νερομύλων της δημοτικής ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς, Ακριτών, Ενωτικών, Βοσπόρου, Κεραμεικού, Νερομύλων, Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως καθώς και στις παρακείμενες οδούς της δημοτικής ενότητας Πεύκων, του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.

“Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”, σημειώνει στην ανακοίνωσή της η ΕΥΑΘ.

Θεσσαλονίκη

