MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων ενόψει του Πάσχα, το οποίο έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή από τις αρχές Απριλίου.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο την πασχαλινή περίοδο, τα καταστήματα λειτουργούν με διευρυμένο και τροποποιημένο ωράριο, το οποίο θα ισχύσει έως το Μ. Σάββατο (11/4), προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αυξημένη αγοραστική κίνηση των καταναλωτών.

Τι ισχύει για Μεγάλη Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα

Ο νόμος προβλέπει ότι τη Μεγάλη Παρασκευή επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και η απασχόληση των υπαλλήλων μετά τη 13.00.

Εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα μπορεί να αποφασισθεί από τον οικείο Δήμο, στον οποίο οφείλει να απευθυνθεί ο τοπικός εμπορικός σύλλογος, εάν επιθυμεί διαφορετικό ωράριο για τη Μεγάλη Παρασκευή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες της περιοχής του.

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία και τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν από τις 13:00 ως τις 20:00, με κάποιες διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη

  • Μ. Παρασκευή 10.4.2026, 13.00 – 19.00
  • Μ. Σάββατο 11.4.2026, 10.00 – 16.00
  • Κυριακή του Πάσχα 12.4.2026, ΑΡΓΙΑ
  • Δευτέρα του Πάσχα 13.4.2026, ΑΡΓΙΑ

Θεσσαλονίκη Μεγάλη Παρασκευή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

