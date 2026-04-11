Θεσσαλονίκη: Ποιες ώρες θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ σήμερα, Μεγάλο Σάββατο

Σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων ενόψει του Πάσχα, το οποίο έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή από τις αρχές Απριλίου.

Σήμερα Μεγάλο Σάββατο τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 10:00 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Τα σούπερ μάρκετ θα ξεκινήσουν νωρίτερα, από τις 08:00, παραμένοντας ανοιχτά έως τις 16:00 ή σε ορισμένες περιπτώσεις έως τις 20:00.

Την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα η αγορά θα παραμείνει κλειστή.