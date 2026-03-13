Θεσσαλονίκη: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την πορεία μνήμης για την 83η επέτειο από την αναχώρηση του πρώτου συρμού Εβραίων προς το Άουσβιτς

Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα ισχύσουν την Κυριακή 15 Μαρτίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκη, λόγω εκδήλωσης – πορείας μνήμης που θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την 83η επέτειο από την αναχώρηση του πρώτου συρμού Εβραίων της πόλης προς το Άουσβιτς-Μπιρκενάου.

Η εκδήλωση διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Ισραηλίτικη Κοινότητα Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, από τις 10:00 το πρωί και μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους, ενώ μικρής διάρκειας αλλαγές θα υπάρξουν και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.

Ποιοι δρόμοι θα επηρεαστούν

Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν στις εξής οδούς:

Λεωφόρος Νίκης, από Ι. Δραγούμη έως Ελ. Βενιζέλου

Ι. Δραγούμη, από Μητροπόλεως έως Λεωφόρο Νίκης

Ν. Κουντουριώτη, σε όλο το μήκος της

Καρατάσου, από 26ης Οκτωβρίου έως Σαλαμίνος

Παλαιού Σταθμού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από Βουτυρά έως 26ης Οκτωβρίου

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης

Από τις 06:00 έως τις 14:00 της Κυριακής δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων στις εξής οδούς:

Ν. Κουντουριώτη (σε όλο το μήκος)

Καρατάσου (σε όλο το μήκος)

Πολυτεχνείου, από Δωδεκανήσου έως 26ης Οκτωβρίου

Αναγεννήσεως, από Παλαιού Σταθμού έως Σαπφούς

Παλαιού Σταθμού, μεταξύ 26ης Οκτωβρίου και Βουτυρά (και στα δύο ρεύματα)

Ι. Δραγούμη, από Μητροπόλεως έως Λεωφόρο Νίκης

Ελ. Βενιζέλου, από Λεωφόρο Νίκης έως Μητροπόλεως

Μητροπόλεως, από Ι. Δραγούμη έως Ελ. Βενιζέλου

Υπενθυμίζεται επίσης ότι παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στη Λεωφόρο Νίκης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τους υπόλοιπους δρόμους του κεντρικού τομέα της πόλης, ενώ σε καίρια σημεία θα βρίσκονται τροχονόμοι για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους με Ι.Χ. προς το κέντρο, να συνεργάζονται με τους τροχονόμους και να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους από τα σημεία όπου θα ισχύσει απαγόρευση στάθμευσης, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία.