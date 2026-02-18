Θεσσαλονίκη: Νυχτερινός αποκλεισμός αύριο στην Περιφερειακή Οδό λόγω εργασιών στο Fly Over

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εργασιών για την κατασκευή του Fly Over στην Περιφερειακή Οδό.

Συγκεκριμένα, από τις 22:00 έως τις 05:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα πραγματοποιηθεί πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας στον κλάδο με κατεύθυνση προς ανατολικά, δηλαδή προς Χαλκιδική και το Αεροδρόμιο Μακεδονία.

Ποιο τμήμα κλείνει

Ο αποκλεισμός αφορά το τμήμα μεταξύ:

του ανισόπεδου κόμβου Κ6 (Μετεώρων)

και του ανισόπεδου κόμβου Κ8 (Τριανδρίας)

Παράλληλα, θα παραμείνουν κλειστές και οι είσοδοι προς την Περιφερειακή από τους ενδιάμεσους κόμβους:

Επταπυργίου

Αγίου Παύλου



Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση που θα τοποθετηθεί και να τηρούν τα όρια ταχύτητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων κατά τη διάρκεια των εργασιών.