Θεσσαλονίκη: Νυχτερινός αποκλεισμός κυκλοφορίας στον Περιφερειακό την Πέμπτη – Σε ποιο ρεύμα, για πόσες ώρες

Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρούν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Fly Over στην Περιφερειακή Οδό.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, από τις 23:00 το βράδυ έως τις 05:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο. Ο αποκλεισμός θα ισχύσει στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα οχήματα που κινούνται στην εν λόγω κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη, ενώ θα παραμείνει κλειστή και η ράμπα εισόδου στην Περιφερειακή Οδό στο ύψος των νοσοκομείων.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να ακολουθούν την πληροφοριακή σήμανση που θα τοποθετηθεί στην περιοχή, καθώς και τις υποδείξεις των τροχονόμων, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία.