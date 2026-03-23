MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Νυχτερινός αποκλεισμός κυκλοφορίας στον Περιφερειακό την Πέμπτη – Σε ποιο ρεύμα, για πόσες ώρες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρούν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Fly Over στην Περιφερειακή Οδό.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, από τις 23:00 το βράδυ έως τις 05:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο. Ο αποκλεισμός θα ισχύσει στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα οχήματα που κινούνται στην εν λόγω κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη, ενώ θα παραμείνει κλειστή και η ράμπα εισόδου στην Περιφερειακή Οδό στο ύψος των νοσοκομείων.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να ακολουθούν την πληροφοριακή σήμανση που θα τοποθετηθεί στην περιοχή, καθώς και τις υποδείξεις των τροχονόμων, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Θεσσαλονίκη Περιφερειακός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Με τρεις παρελάσεις θα εορταστεί η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου στον Δήμο Παύλου Μελά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές και φθορές σε κατάστημα στον Δήμο Δέλτα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Κατέληξε ο 28χρονος μετά το σοβαρό τροχαίο στις Σέρρες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Κόντης: Στόχος μας είναι και η 5η θέση, όχι μόνο το Κύπελλο

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Τραγωδία στην Κολομβία: Πέθανε 18χρονος ποδοσφαιριστής που κατέρρευσε την ώρα του αγώνα

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Μιχάλης Αεράκης για Βασίλη Μπισμπίκη: Μην του ρίχνουμε το ανάθεμα, ο άνθρωπος ομολόγησε το λάθος του