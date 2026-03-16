MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Νυχτερινές εργασίες συντήρησης από σήμερα στην 3η Επαρχιακή Οδό – Σε ποια σημεία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην 3η Επαρχιακή Οδό (Θεσσαλονίκης- Πυλαίας- Πανοράματος- Διασταύρωση προς Χορτιάτη – οδός Προφήτη Ηλία και οδός Τζων Κέννεντυ) θα συνεχίσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, από τις 7.00 μ.μ. έως τις 6.00 το πρωί της επόμενης ημέρας και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για τις εξής εργασίες:

  1. Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα και χωματουργικές εργασίες επί της οδού Προφήτη Ηλία της 3ης Επαρχιακής Οδού, από τη διασταύρωση της οδού Εγνατίας έως τη διασταύρωση της οδού Πολυτεχνείου, με κατεύθυνση από και προς Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.
  2. Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα και χωματουργικές εργασίες επί της οδού Τζων Κέννεντυ της 3ης Επαρχιακής Οδού, από τη διασταύρωση της οδού Πρασακάκη έως τη διασταύρωση της οδού Νυμφών, με κατεύθυνση από και προς Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

