Θεσσαλονίκη: Νυχτερινές εργασίες συντήρησης και σήμερα στην 3η Επαρχιακή Οδό – Σε ποια σημεία

THESTIVAL TEAM

Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην 3η Επαρχιακή Οδό (Θεσσαλονίκης- Πυλαίας- Πανοράματος- Διασταύρωση προς Χορτιάτη – οδός Προφήτη Ηλία) πραγματοποιεί και σήμερα η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

ΟΙ εργασίες θα εκτελούνται έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, από τις 7.00 μ.μ. έως τις 6.00 το πρωί της επόμενης ημέρας και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για τις εξής εργασίες:

  • Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα και χωματουργικές εργασίες από τη γέφυρα της περιμετρικής τάφρου Θεσσαλονίκης έως τη διασταύρωση της οδού Πολυτεχνείου, με κατεύθυνση από και προς Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.
  • Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα και χωματουργικές εργασίες από τη διασταύρωση της οδού Μουστακλή έως τη διασταύρωση της οδού Νυμφών με κατεύθυνση από και προς Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

