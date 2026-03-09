Θεσσαλονίκη: Νυχτερινές εργασίες συντήρησης από σήμερα στην 3η Επαρχιακή Οδό – Σε ποια σημεία

Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην 3η Επαρχιακή Οδό (Θεσσαλονίκης- Πυλαίας- Πανοράματος- Διασταύρωση προς Χορτιάτη – οδός Προφήτη Ηλία) θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, από τις 7.00 μ.μ. έως τις 6.00 το πρωί της επόμενης ημέρας και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για τις εξής εργασίες: