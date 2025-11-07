MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη

|
THESTIVAL TEAM

Συνεχίζονται και σήμερα οι νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην οδό Λαγκαδά) από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2025, από τις 10.00 το βράδυ έως τις 06.00 το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, στα εξής σημεία:

  1. Εργασίες διαγράμμισης στο ρεύμα πορείας προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης της λεωφόρου Μ. Θεοδωράκη- πρώην οδού Λαγκαδά, από την αερογέφυρα της Σταυρούπολης έως τη διασταύρωση με την οδό Καραολή και Δημητρίου και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.
  2. Εργασίες διαγράμμισης στο ρεύμα πορείας από και προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης επί του παράπλευρου δρόμου της λεωφόρου Μ.Θεοδωράκη – πρώην οδού Λαγκαδά, από το στρατόπεδο Παύλου Μελά έως τον ανισόπεδο κόμβο Α/Κ Ωραιοκάστρου και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Κώστας Φαλελάκης για Μηνά Χατζησάββα: Στα όνειρα δεν έχει υπάρξει ποτέ θάνατος, αυτός είναι σε άλλη σχέση, εγώ σε άλλη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εμπαίζει τους αγρότες

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Μέλπω Ζαρόκωστα: Ανακτά την επικοινωνία, αναγνωρίζει τα οικεία πρόσωπα και χαμογελάει

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες συντήρησης πρασίνου στην εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης – Σε ποια σημεία

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Ο διαλογισμός μπορεί να έχει και κρυφές παρενέργειες, λένε οι επιστήμονες

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάζεται σήμερα η έκθεση – installation “Κρεββάτια. Από τον Κ.Π. Καβάφη στον Γ. Ιωάννου και στο ολοκαύτωμα”: στο Βαφοπούλειο