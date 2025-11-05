MENOY

Θεσσαλονίκη: Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη – Τι αλλάζει στην κυκλοφορία

THESTIVAL TEAM

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην οδό Λαγκαδά) θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, από τις 10.00 το βράδυ έως τις 06.00 το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, στα εξής σημεία:

  1. Εργασίες διαγράμμισης στο ρεύμα πορείας προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης της λεωφόρου Μ.Θεοδωράκη- πρώην οδού Λαγκαδά, από την αερογέφυρα της Σταυρούπολης έως τη διασταύρωση με την οδό Καραολή και Δημητρίου και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.
  2. Εργασίες διαγράμμισης στο ρεύμα πορείας από και προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης επί του παράπλευρου δρόμου της λεωφόρου Μ.Θεοδωράκη – πρώην οδού Λαγκαδά, από το στρατόπεδο Παύλου Μελά έως τον ανισόπεδο κόμβο Α/Κ Ωραιοκάστρου και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

