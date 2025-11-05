Θεσσαλονίκη: Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη – Τι αλλάζει στην κυκλοφορία
THESTIVAL TEAM
Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην οδό Λαγκαδά) θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, από τις 10.00 το βράδυ έως τις 06.00 το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, στα εξής σημεία:
- Εργασίες διαγράμμισης στο ρεύμα πορείας προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης της λεωφόρου Μ.Θεοδωράκη- πρώην οδού Λαγκαδά, από την αερογέφυρα της Σταυρούπολης έως τη διασταύρωση με την οδό Καραολή και Δημητρίου και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.
- Εργασίες διαγράμμισης στο ρεύμα πορείας από και προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης επί του παράπλευρου δρόμου της λεωφόρου Μ.Θεοδωράκη – πρώην οδού Λαγκαδά, από το στρατόπεδο Παύλου Μελά έως τον ανισόπεδο κόμβο Α/Κ Ωραιοκάστρου και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.