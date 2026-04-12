Θεσσαλονίκη: Κλειστά σήμερα και αύριο τα εμπορικά καταστήματα
Σε ισχύ είναι το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων ενόψει του Πάσχα.
Τα εμπορικά καταστήματα ήταν ανοιχτά χθες μέχρι και τις 16.00, σήμερα ωστόσο, Κυριακή του Πάσχα, θα παραμείνουν κλειστά.
Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία και τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.
Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη
- Κυριακή του Πάσχα 12.4.2026, ΑΡΓΙΑ
- Δευτέρα του Πάσχα 13.4.2026, ΑΡΓΙΑ