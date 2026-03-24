MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνει ξανά ο Περιφερειακός λόγω εργασιών για το Fly over – Ποια ημέρα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Πέμπτης σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 04:00 έως 05:00, θα πραγματοποιηθούν σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, και στα δύο ρεύματα, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος) και Κ12 (Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Μουδανίων).

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς ανατολικά, η κυκλοφορία θα διακοπεί από το ύψος του κόμβου Κ11, με τα οχήματα να εκτρέπονται προς την οδό Τζων Κέννεντυ και να κινούνται μέσω του αστικού ιστού.

Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς δυτικά, η διακοπή θα ισχύσει από τον κόμβο Κ12, με την κυκλοφορία να διοχετεύεται μέσω του κόμβου Κ13 (διασταύρωση ΙΚΑ) εντός της πόλης. Εξαίρεση αποτελεί η έξοδος προς την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων με κατεύθυνση προς Νέα Μουδανιά, όπου η κίνηση θα διεξάγεται κανονικά.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων, προκειμένου να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Ζητείται η κατανόηση και η συνεργασία των πολιτών για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

