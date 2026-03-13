Θεσσαλονίκη: Κλείνει ξανά από απόψε για 48 ώρες ο Περιφερειακός – Σε ποια σημεία, πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Κλείνει ξανα από απόψε τμήμα της Περιφερειακής Οδού της Θεσσαλονίκης για διάστημα 48 ωρών, λόγω εργασιών για την κατασκευή του Flyover.

Συγκεκριμένα, από τις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής 13 Μαρτίου, θα εφαρμοστεί 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ7 (Επταπύργιο) και Κ8 (Τριανδρία).

Επιπλέον, το Σάββατο (14-03-2026) προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης θα διακοπεί από τις 09:00 έως τις 17:00 η κυκλοφορία όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, επί της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από το ύψος του Κόμβου Κ-13 (Νοσοκομείο Αγ. Παύλος) έως το ύψος του Κόμβου Κ-16 (Λαχαναγοράς).

Σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν λόγω της διακοπής κυκλοφορίας στον Περιφερειακό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τροχαίας

“Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή (13/03/2026) και ώρα 23:00,θα εφαρμοστεί 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ7 (Επταπύργιο) και Κ8 (Τριανδρία).

Συγκεκριμένα:

– Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου του Ανισόπεδου κόμβου Κ7 (Επταπύργιο) που οδηγεί στην οδό Ανθέων. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Ανθέων, Ελ. Βενιζέλου, Ακροπόλεως και Λεωφ. Όχι, όπου τα οχήματα μέσω του νέου προσωρινού κλάδου θα εισέρχονται στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.

– Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου του Ανισόπεδου Κόμβου Κ8 (Τριανδρία) που οδηγεί στην οδό Κατσιμίδη. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Κατσιμίδη και των λοιπών δρόμων του κέντρου πόλης.

Συνίσταται, και δη στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων, η χρήση του οδικού άξονα Μοναστηρίου-Εγνατία-Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους.

– Από ώρα 09:00 έως ώρα 17:00 του Σαββάτου (14-03-2026) προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, επί της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από το ύψος του Κόμβου Κ-13 (Νοσοκομείο Αγ. Παύλος) έως το ύψος του Κόμβου Κ-16 (Λαχαναγοράς).

– Από ώρα 18:00 της Παρασκευής (13-03-2026) έως ώρα 23:00 της Κυριακής (15-03-2026) δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων σε τμήματα των οδών:

– Κατσιμίδη (Δήμος Θεσσαλονίκης), από την οδό Σκουφά έως την οδό Κ. Καραμανλή.

– Γ’ Σεπτεμβρίου (Δήμος Θεσσαλονίκης), από την οδό Αγίου Δημητρίου έως οδό Εγνατία.

– Εθνικής Αμύνης (Δήμος Θεσσαλονίκης), από την οδό Αγίου Δημητρίου έως την οδό Εγνατία.

– Ανθέων (Δ.Ε. Συκεών), στο ρεύμα καθόδου, καθ’ όλο το μήκος της.

– Ελ. Βενιζέλου (Δ.Ε. Συκεών), στο ρεύμα καθόδου, καθ’ όλο το μήκος της.

– Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου (Δ.Ε. Νεάπολης), στο ρεύμα καθόδου, καθ’ όλο το μήκος της.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς τα ανωτέρω αποκλεισμένα τμήματα, να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών”.