Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου

THESTIVAL TEAM

Σημαντικές κυκλοφοριακές αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στη Θεσσαλονίκη, λόγω της μαθητικής και στρατιωτικής παρέλασης που θα πραγματοποιηθεί στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο πλαίσιο του εορτασμού της 25ης Μαρτίου.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε εκτεταμένες απαγορεύσεις στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας, που θα ισχύσουν ως εξής:

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026

Από τις 15:00 και μέχρι την ολοκλήρωση της παρέλασης:

  • Απαγορεύεται η στάση και στάθμευση σε βασικούς δρόμους, όπως:
    • Στρατηγού Κακαβού
    • Αθαν. Σουλιώτη (από Καλλιδοπούλου έως Κακαβού)
    • Καλλιδοπούλου (από Βασ. Όλγας έως Μ. Αλεξάνδρου)
    • Καραϊσκάκη (από Βασ. Όλγας έως Μ. Αλεξάνδρου)
    • Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου
    • Περιβάλλων χώρος πίσω από την εξέδρα επισήμων

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

Από τις 03:00 έως τη λήξη της παρέλασης

Απαγορεύεται η στάση και στάθμευση σε κεντρικές οδούς όπως:

  • 30ης Οκτωβρίου
  • Λεωφόρος Στρατού (από Γ’ Σεπτεμβρίου έως Καυταντζόγλου)
  • Νικολάου Γερμανού
  • Αγίας Σοφίας (από Εγνατία έως Πατρ. Διονυσίου Ε’)
  • Πατρ. Διονυσίου Ε’ και Πλάτωνος (σε συγκεκριμένα τμήματα)
  • Οδοί γύρω από την πλατεία Ηλεκτρικής

Από τις 07:00 το πρωί

Διακόπτεται πλήρως η κυκλοφορία οχημάτων σε:

  • Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου
  • 30ης Οκτωβρίου
  • Λεωφόρο Στρατού (σε τμήμα της)
  • Καλλιδοπούλου, Κακαβού, Σουλιώτη, Καραϊσκάκη
  • Νικολάου Γερμανού

Παράλληλα, ανάλογα με την κίνηση, ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον διακοπές και σε παρακείμενους δρόμους.

Αυξημένα μέτρα και συστάσεις

Η Τροχαία θα βρίσκεται επί ποδός με αυξημένη παρουσία σε καίρια σημεία της πόλης, ενώ τροχονόμοι θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία όπου χρειάζεται.

Οι οδηγοί καλούνται να απομακρύνουν έγκαιρα τα οχήματά τους από τις περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί και να επιδείξουν κατανόηση, καθώς αναμένονται μικρές κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις και σε άλλους δήμους του νομού λόγω τοπικών παρελάσεων.

