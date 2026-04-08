Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Περιφερειακό τα ξημερώματα της Μ. Πέμπτης – Κλείνει το ένα ρεύμα για τρεις ώρες

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Πέμπτης, λόγω εργασιών.

Συγκεκριμένα, από τις 02:00 έως τις 05:00, θα αποκλειστεί ο κλάδος εισόδου στο ανατολικό ρεύμα της Εσωτερικής Περιφερειακής (με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο) από την οδό Σταγειρίτη, στην περιοχή των Κωνσταντινοπολίτικων.

Για την εξυπηρέτηση των οδηγών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω εναλλακτικής διαδρομής, με εκτροπή από την οδό Διαγόρα προς τον ανισόπεδο κόμβο Κ9 (Τούμπα), απ’ όπου θα είναι δυνατή η επανείσοδος στην Περιφερειακή.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να ακολουθούν τη σχετική σήμανση και να προγραμματίζουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους, ώστε να αποφευχθεί ταλαιπωρία.