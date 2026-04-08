Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Περιφερειακό τα ξημερώματα της Μ. Πέμπτης – Κλείνει το ένα ρεύμα για τρεις ώρες

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Πέμπτης, λόγω εργασιών.

Συγκεκριμένα, από τις 02:00 έως τις 05:00, θα αποκλειστεί ο κλάδος εισόδου στο ανατολικό ρεύμα της Εσωτερικής Περιφερειακής (με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο) από την οδό Σταγειρίτη, στην περιοχή των Κωνσταντινοπολίτικων.

Για την εξυπηρέτηση των οδηγών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω εναλλακτικής διαδρομής, με εκτροπή από την οδό Διαγόρα προς τον ανισόπεδο κόμβο Κ9 (Τούμπα), απ’ όπου θα είναι δυνατή η επανείσοδος στην Περιφερειακή.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να ακολουθούν τη σχετική σήμανση και να προγραμματίζουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους, ώστε να αποφευχθεί ταλαιπωρία.

Περιφερειακός

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

