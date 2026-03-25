Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω παρέλασης για την 25η Μαρτίου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της μαθητικής και στρατιωτικής παρέλασης που θα πραγματοποιηθεί στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο πλαίσιο του εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα εφαρμοστούν εκτεταμένες απαγορεύσεις στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, έως και την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

Αναλυτικά τα μέτρα:

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

Από τις 03:00 τα ξημερώματα τίθεται σε ισχύ απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε ένα ευρύτερο δίκτυο δρόμων στο κέντρο της πόλης. Στους δρόμους αυτούς περιλαμβάνονται η οδός 30ης Οκτωβρίου, τμήματα της Λεωφόρου Στρατού, η Νικολάου Γερμανού, καθώς και κεντρικές αρτηρίες όπως η Αγίας Σοφίας και η Πλάτωνος.

Από τις 07:00 το πρωί, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και σε βασικές συνδετήριες οδούς, όπως η 30ης Οκτωβρίου, η Καλλιδοπούλου, η Στρατηγού Κακαβού και η Λεωφόρος Στρατού. Ανάλογα με την εξέλιξη της κίνησης, ενδέχεται να εφαρμοστούν επιπλέον προσωρινές διακοπές και σε γειτονικούς δρόμους.

Παράλληλα, αυξημένα θα είναι τα μέτρα της Τροχαίας, με παρουσία τροχονόμων σε κομβικά σημεία, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν προβλήματα.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους από τις περιοχές όπου ισχύουν οι απαγορεύσεις και να επιδείξουν κατανόηση, καθώς και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι μικρής έκτασης κυκλοφοριακά προβλήματα ενδέχεται να σημειωθούν και σε άλλους δήμους του νομού, όπου θα πραγματοποιηθούν τοπικές παρελάσεις.

Οι αρχές ζητούν τη συνεργασία των πολιτών, ώστε οι εκδηλώσεις να ολοκληρωθούν ομαλά και με ασφάλεια.