Θεσσαλονίκη: Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας αύριο στην Περιφερειακή Οδό – Σε ποιο τμήμα

Φωτογραφία: Intime
Τις εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, από τις 06.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, στον κλάδο εξόδου της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (κινούμενοι προς δυτικά) προς την οδό Διαγόρα στον κόμβο Τούμπας (Κ9), με αποκλεισμό μόνο της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

