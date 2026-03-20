Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης του δρόμου από το αεροδρόμιο “Μακεδονία” μέχρι τη διασταύρωση με τη Μουδανιών

Εργασίες συντήρησης πρασίνου στις δύο κατευθύνσεις του οδικού τμήματος από το αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (γέφυρα Ανθεμούντα) έως πριν τη συμβολή με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών (Α/Κ Προφήτη Ηλία) πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Παρασκευή 20 Μαρτίου και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, από τις 06.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες εκτελούνται στη δεξιά πλευρά του συγκεκριμένου οδικού τμήματος, με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά.

Επισημαίνεται ότι τα συνεργεία που εκτελούν τις εργασίες είναι κινητά και ότι το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος, θα είναι σχετικά μικρό.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.